Con una campaña sobresaliente y sin conocer la derrota, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) se alista para afrontar la recta final de la primera vuelta de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP MX, con la misión de conservar el liderato del grupo 2 y fortalecer su posición de cara a la segunda mitad del campeonato.

La escuadra universitaria acumula 33 puntos, producto de 10 victorias y dos empates en 12 jornadas disputadas. Además, registra 28 goles a favor y apenas tres en contra, para una diferencia de +25, estadísticas que reflejan su solidez tanto en el aspecto ofensivo como defensivo.

El director técnico Carlos Alonso Ruiz destacó la evolución del plantel, especialmente la adaptación de los refuerzos y el trabajo colectivo que ha permitido consolidar una identidad futbolística. No obstante, reconoció que todavía existen aspectos por perfeccionar, pues las aspiraciones del club no se limitan a terminar como líder, sino que apuntan a conquistar el campeonato y conseguir el ascenso.

El cierre de la primera vuelta representará una prueba importante para los chiapanecos, que disputarán tres encuentros en un periodo de siete días. La primera cita será el sábado 28 de noviembre frente a Antequera FC, en Oaxaca; posteriormente, recibirán a Chifut el martes 1 de diciembre en el estadio Flor de Sospó, y cerrarán el viernes 4 ante UDS FC, en Comitán de Domínguez.

El objetivo será conseguir los nueve puntos disponibles para alcanzar las 42 unidades y mantenerse por encima de sus principales perseguidores: Chapulineros de Oaxaca, segundo lugar con 27 puntos, y UDS FC, tercero con 25.

Ruiz señaló que el equipo afrontará cada compromiso con la intención de mantener el paso ganador y asegurar la mejor posición posible, consciente de que terminar en los primeros puestos también puede representar una ventaja durante la Liguilla, particularmente por el beneficio de cerrar las eliminatorias en casa.