Lechuzas anuncia fichaje de Juan Álvarez

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) anunció de manera oficial a su tercer refuerzo para la temporada 2026-2027 de la Liga TDP, el portero tuxtleco, Juan Manuel Álvarez Alvarado.

Álvarez llega a las filas del mejor club chiapaneco en la pasada temporada, el cual llegó hasta semifinales y se quedó a una tanda de penales para lograr el ascenso.

Su incorporación viene además a fortalecer a una de las mejores defensivas de toda la división, que en el pasado curso tuvo como bastión bajo los tres palos al cancerbero, Ángel Barrios, por lo que la posición aumenta su competencia con la llegada del ex portero de Chifut y cuentan con una garantía extra ante cualquier posible eventualidad.

Importante recorrido

El guardameta comentó su carrera profesional en la Liga Premier con los extintos Cafetaleros de Chiapas en el 2024, participando únicamente 45 minutos en un partido.

Posteriormente formó parte de la plantilla de Jaguares FC, club con el que registró 7 minutos en un partido.

Logró sumar mayor participación a partir de su llegada a la Liga TDP en la pasada temporada 2025-2026, debutando en la categoría con Pavones ADMC de Tuxtla Gutiérrez, club con el que disputó 9 partidos y un total de 810 minutos, alternando la titularidad con Gabriel Morales.

Sólo estuvo la mitad del torneo con este equipo, pues para la segunda vuelta pasó a las filas del Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), con el que jugó 11 encuentros más y acumuló 967 minutos, siendo parte esencial de los refuerzos que llevaron al cuadro dirigido por Daniel Mora a la primera liguilla en su historia.

En la fase final acumuló dos partidos más, disputando otros 180 minutos.