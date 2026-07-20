Lechuzas aprueba examen en suelo guatemalteco

Lechuzas UPGCH ofreció una actuación competitiva en su primer amistoso internacional oficial, pese a caer por la mínima diferencia ante Deportivo Malacateco, club de la Liga Nacional de Guatemala, como parte de su preparación para la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP MX.

El cuadro chiapaneco se plantó con personalidad en el Estadio Santa Lucía, que vivió un ambiente especial por la presentación de los “Toros” ante su afición. Frente a un rival que utilizó a su plantel principal, los universitarios aprovecharon el compromiso para medir avances y ajustar líneas tras las primeras semanas de pretemporada.

Exigencia alta

Malacateco encontró el único tanto al minuto 28, después de un servicio cerrado al área, el balón se estrelló en el travesaño y Kevin Ramírez aprovechó el rebote para definir con potencia y colocar el 1-0.

Tras el golpe, Lechuzas no perdió el orden y la zaga respondió con firmeza, mientras que el mediocampo disputó cada pelota y el equipo logró pisar con peligro el último tercio, aunque faltó precisión para reflejarlo en el marcador.

El encuentro también permitió observar a Alejandro Romero y Jousé Barragán, quienes disputaron sus primeros minutos con la camiseta universitaria. Asimismo, Cristian Pola volvió a tener actividad luego de perderse la segunda mitad del torneo anterior por lesión.

Análisis positivo

Miguel Ángel Casanova, director deportivo de Lechuzas UPGCH, destacó que el choque dejó conclusiones positivas, al permitir al plantel competir fuera del país, fortalecer la cohesión del grupo y elevar el ritmo ante un adversario de máxima categoría.

“Este primer examen internacional abre una nueva etapa para el conjunto universitario, que seguirá trabajando con disciplina, compromiso y ambición para afrontar los retos de la próxima campaña”, señaló.

La delegación regresó el domingo a Chiapas para continuar con su plan de trabajo. La meta es llegar con la mejor puesta a punto al inicio del campeonato, previsto para finales de agosto, y construir un equipo capaz de pelear por el ascenso.

Por último, Lechuzas UPGCH agradeció a la directiva, cuerpo técnico, futbolistas y staff de Deportivo Malacateco por la invitación y las atenciones recibidas, además de desearles éxito en la próxima temporada.