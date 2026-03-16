Lechuzas arrasa y reafirma su liderato

Lechuzas UPGCH sumó su victoria número 21 de la temporada 2025-2026 de la Liga TDP, al son de 5 goles a 1 sobre Pijijiapan FC, en la fecha 25; el duelo se disputó en el Estadio Flor del Sospó bajo intenso calor.

Alexander Medina estuvo cerca de inaugurar el marcador tras dejar atrás al arquero rival, aunque su disparo terminó estrellándose en el poste.

La insistencia local encontró recompensa al minuto 19, cuando el defensor Henry Delgado aprovechó una pifia del rival dentro del área en un tiro de esquina para empujar la pelota y colocar el 1-0.

El dominio de Lechuzas continuó y al minuto 34 Daniel Cruz amplió la ventaja a 2 por 0 con un preciso tiro libre desde los linderos del área que dejó sin oportunidad al guardameta visitante.

Al 40’ el propio Cruz firmó su doblete tras rematar un centro enviado por Medina, colocando el 3-0.

Y antes del descanso, al minuto 42, Medina coronó una gran primera parte al culminar un rápido contragolpe con un disparo al primer poste para el 4-0.

Bajaron las revoluciones

En la segunda mitad ambos equipos realizaron ajustes y el ritmo disminuyó, aunque los universitarios mantuvieron el control del juego ante un rival que adelantó líneas.

Al minuto 78 llegó el 5-0 tras un error en la salida del arquero visitante; Mauricio Vázquez recuperó el balón y lo cedió a Edgar Ballinas, quien definió con tranquilidad con toque por arriba.

Ya en el tiempo agregado, Kevin Vázquez marcó el tanto del honor para los Pijijis, estableciendo el 5-1 definitivo.

Más líder que nunca

Con este resultado, Lechuzas UPGCH alcanzó 66 puntos y se mantiene como líder absoluto del Grupo 2, intentando llegar al primer lugar nacional al cierre de temporada; en contraste, Pijijiapan FC se quedó en 32 puntos.