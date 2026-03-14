Lechuzas buscan acercarse a la cima nacional

Lechuzas UPGCH se declaró listo para encarar su compromiso de la jornada 25 del grupo 2 de la Liga TDP, para el cual recibirá a Pijijiapan FC, este sábado a las 15:00 horas, en el estadio Flor del Sospó.

El conjunto universitario llega motivado tras su reciente triunfo frente a Dragones de Oaxaca, resultado que le permitió alcanzar 63 puntos y convertirse en el primer equipo del país en asegurar su lugar en la Liguilla de la categoría.

Además, la escuadra chiapaneca estableció una marca histórica de puntos para un club del estado en la división, consolidando una campaña sobresaliente. Gracias a su rendimiento —que actualmente es de 2.7391 unidades por partido— las Lechuzas se ubican en el tercer puesto de la tabla nacional de ascenso.

Por delante aparecen Deportivo Yautepec FC con 2.8261 y Águilas Uagro con 2.7826, ambos pertenecientes al grupo 8, por lo que el margen de competencia sigue abierto en la recta final del torneo.

Las estadísticas los respaldan

Bajo la dirección deportiva de Miguel Ángel Casanova Díaz, el plantel universitario mantiene claro su objetivo: continuar con la racha positiva y presionar a los líderes nacionales para aspirar a la cima antes de concluir la fase regular.

En 23 partidos disputados, Lechuzas suma 20 victorias, dos empates y una sola caída, con 64 goles a favor y apenas 4 en contra, cifra que lo coloca como la mejor defensiva de toda la Liga TDP.

Con este rendimiento, el conjunto chiapaneco domina con autoridad el grupo 2, aventajando por ocho puntos a su perseguidor más cercano, Cruz Azul Lagunas, rival al que enfrentarán el próximo martes 17 de marzo en Lagunas, Oaxaca, en duelo pendiente de la fecha 16.

Por su parte, Pijijiapan FC llega a este compromiso ubicado en el décimo puesto del sector, con 32 unidades, producto de ocho triunfos, seis empates y nueve derrotas, además de un saldo de 31 goles anotados y 27 recibidos.