Lechuzas cae por la mínima en su visita a Oaxaca

Lechuzas UPGCH protagonizó un partido de alta exigencia en su visita a Cruz Azul Lagunas, correspondiente a la fecha 16 de la Liga TDP MX y disputado en el estadio Cruz Azul de Oaxaca. A pesar del esfuerzo, el conjunto chiapaneco terminó cayendo por marcador de 1-0 en un compromiso que se definió por detalles.

Desde el arranque, ambos equipos apostaron por el orden táctico, priorizando la posesión del balón y evitando conceder espacios en zona defensiva. Esta dinámica provocó un juego cerrado en medio campo, con constantes disputas que elevaron la intensidad del duelo.

Antes del descanso, Lechuzas sufrió un duro golpe al quedarse con un hombre menos tras la expulsión de César López, lo que condicionó su planteamiento para el complemento. Sin embargo, el panorama volvió a equilibrarse apenas iniciado el segundo tiempo, cuando Nathan Sotelo, por parte del conjunto local, también vio la tarjeta roja, dejando a ambos equipos con diez elementos.

Con igualdad numérica en el terreno de juego, el partido se tornó más abierto, con llegadas en ambas áreas. Fue el cuadro local el que logró capitalizar una de sus oportunidades al minuto 74, cuando Agustín García remató dentro del área tras un servicio preciso, firmando el único gol del encuentro.

Pese a la desventaja, Lechuzas no bajó los brazos y buscó el empate hasta los minutos finales. La ocasión más clara llegó de los pies de Cristopher Ruiz, quien sacó un disparo cruzado que pasó muy cerca del arco rival, quedándose a centímetros de igualar el marcador.

En la recta final, la tensión aumentó tras un centro al área que derivó en un conato de bronca entre jugadores de ambos conjuntos. La situación fue controlada por el cuerpo arbitral, aunque dejó como saldo las expulsiones de Ángel Barrios y Darinel Cabrera por Lechuzas, así como de Iván Ramírez por la escuadra local.

A pesar del resultado, Lechuzas UPGCH se mantiene en la cima del grupo 2 con 66 unidades, por lo que ahora enfocará sus esfuerzos en su siguiente compromiso, para el cual reciba a Tapachula FC el próximo 21 de marzo en el estadio Flor de Sospó.