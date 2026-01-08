Lechuzas con presencia en Torneo del Sol

Luego de una gran primera vuelta en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX, cuatro elementos de Lechuzas UPGCH arrancan el año convocados al Torneo del Sol 2026, a disputarse en Toluca, Estado de México del 8 al 17 de enero.

Se trata de los zagueros Diego Escobar Andrade, Óscar Noé Domínguez Molina, Francisco Medina Liévano y el DT, Carlos Alonso Díaz Ruiz. Destaca en primer término la participación de Francisco Medina Liévano, integrado a la selección nacional Liga TDP, bajo las órdenes de José Manuel Cruzalta.

Medina Liévano llamó la atención del entrenador durante la visoría regional efectuada en el pasado mes de octubre en el estadio Flor de Sospó de Tuxtla Gutiérrez, reafirmando ese llamado con su notable actuación en la fase regular del torneo, en la que el hombre de hierro de la defensa, con mil 335 minutos disputados, la mayor cifra de todo el plantel de Lechuzas UPGCH, que además fue la mejor defensa a nivel nacional con apenas 2 goles permitidos.

De acuerdo con lo informado por la Liga TDP MX, Liévano y la selección nacional competirán en el Torneo del Sol Preliminar en el grupo B, junto a las selecciones amateur 1 y 2, así como la selección grupo 10. En la jornada 1 enfrentará a la selección amateur 2 este jueves, a las 9:30 de la mañana, en la cancha 3; en la fecha 2, el viernes, chocará con la selección grupo 10, a las 14:30 horas, y en la jornada 3 se medirá a la selección sector amateur, el sábado a las 12:00 horas.

Cabe recordar que, de acuerdo con el sistema de competencia previamente establecido, la selección Liga TDP avanzará a la segunda fase denominada Torneo del Sol 2026, independientemente de su posición en el grupo B.

Escobar, Domínguez y Ruiz con la selección grupo 2

Por su parte, los otros tres elementos de Lechuzas UPGCH jugarán con la selección del grupo 2, junto a elementos de Oaxaca y Tabasco, como parte del grupo C del Torneo del Sol Preliminar.

Se enfrentará en su primer encuentro a la selección grupo 15, conformada por jugadores de Nayarit, Guadalajara y Tepic, en duelo pactado para las 9:30 horas de este jueves.

Para el viernes 3 de enero enfrentarán a la selección grupo 11 (Occidente-Michoacán) a las 14:30 horas, y el sábado disputarán su tercer partido en contra de la selección grupo 6 (Valle de México), a las 9:30 horas.