Lechuzas con vuelo imparable a semifinales

Con autoridad, intensidad y una ofensiva letal, Lechuzas UPGCH firmó otra actuación memorable en el Estadio Flor de Sospó al derrotar 4-1 a Halcones Negros FC y avanzar con paso firme a las semifinales de la temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX, tras sellar la serie con un contundente marcador global de 6-1.

Dominio universitario

El representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez salió decidido a liquidar la eliminatoria desde los primeros instantes y apenas habían transcurrido 52 segundos cuando cayó el 1-0 en un tiro de esquina, donde el balón fue peinado en el área y Marco Aguilar apareció de forma oportuna para empujarlo al fondo de las redes y desatar la euforia en las tribunas.

Lechuzas mantuvo el control absoluto del encuentro y al minuto 14 amplió la ventaja gracias a una acción en la que César López ingresó al área por la banda derecha y fue derribado por Irving Romero, lo que el árbitro Edder Álvarez señaló como penal. Daniel Cruz tomó la responsabilidad desde los once pasos y definió al centro para colocar el 2-0.

La presión universitaria continuó y al 32’ llegó otro festejo, cuando Alexander Medina envió un centro desde la derecha que encontró sin marca a César López, quien conectó de cabeza para firmar el 3-0 y prácticamente sentenciar la eliminatoria.

Sellaron la clasificación

Halcones Negros intentó reaccionar en la segunda mitad y encontró recompensa al minuto 50, cuando Juan Díaz sacó un disparo cruzado para vencer al guardameta Ángel Barrios y descontar en el marcador con el 3-1.

Sin embargo, Lechuzas no perdió el orden y sostuvo la ventaja gracias a intervenciones clave del portero Ángel Barrios y al manejo estratégico de su cuerpo técnico, que aprovechó para mover piezas y refrescar al equipo.

Uno de los cambios terminó por sellar la goleada, pues Mauricio Vázquez ingresó desde la banca y marcó el 4-1 definitivo con una media vuelta dentro del área chica.

El cierre estuvo marcado por una fuerte ventisca y momentos de tensión que derivaron en las expulsiones de Eddie Torres y Francisco Medina, dejando a ambos equipos con diez jugadores.

Con el silbatazo final, Lechuzas UPGCH confirmó su lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo y ahora enfrentará a Delfines de Coatzacoalcos en busca del boleto a la gran final.