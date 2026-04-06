Lechuzas, con vuelo rumbo a la liguilla

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) continúa escribiendo una temporada de ensueño en la Liga TDP luego de alcanzar su victoria número 24 de la Temporada 2025-2026, imponiéndose con autoridad por 4-0 a la Academia Dragones FC de Oaxaca, en el estadio Flor del Sospó, resultado que lo consolida como el súper líder indiscutible del grupo dos.

Liquidó en el primero

El dominio fue absoluto desde los primeros minutos y apenas al minuto seis, Alexander Medina desbordó por la banda derecha y envió un centro que Daniel Cruz definió con potencia para marcar el 1-0.

La dupla volvió a aparecer al minuto 19, repitiendo la fórmula con una jugada que terminó en el segundo tanto, consolidando a Cruz como máximo rompe-redes de la región al alcanzar los 30 goles en la campaña.

La presión no disminuyó y al 23’ llegó el tres a cero en un tiro de esquina que terminó en autogol tras una desafortunada intervención defensiva de Santiago Mercado.

Antes del descanso, Lechuzas estuvo cerca de aumentar la ventaja con un disparo de larga distancia de Darinel Cabrera que estremeció el travesaño.

Un gol más

Para el complemento, el equipo no bajó el ritmo y apenas al minuto 46 vino una jugada colectiva por el centro que inició Jorge Coutiño y que culminó con un potente disparo de zurda de Cristopher Ruiz para el 4-0 definitivo.

A pesar de generar múltiples oportunidades el resto del encuentro, incluyendo un penal fallado por Cruz y un balón al poste de Diego Velasco, el marcador ya no se movió.

Con este resultado, Lechuzas alcanza una histórica suma de 75 puntos dentro de la clasificación, mientras que Academia Dragones se queda en 15 unidades.