Lechuzas confirma altas de Barrios y Cabrera

Después de anunciar hace unos días la incorporación del goleador Daniel Cruz, Lechuzas UPGCH confirmó en horas recientes que ha firmado con el guardameta Ángel Humberto Barrios Rivera y con el zaguero central Darinel Cabrera Sánchez, exjugadores de Estudiantes del Cobach.

Ambos se perfilan para ser piezas clave en el proyecto encabezado por el profesor Miguel Ángel Casanova Díaz para la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX, en el que se perfilan para ser uno de los equipos más fuertes de la zona y candidato desde ahora a estar en la Liguilla por el título y el ascenso.

Barrios refuerza el arco

Ángel Barrios, quien tiene 20 años de edad, es un guardameta que sobresale por sus reflejos, su colocación, seguridad de manos, visión de campo, juego con los pies y liderazgo.

Estas virtudes que lo han llevado a ser titular en 65 partidos, entre fase regular y Liguilla por el título en las más recientes dos temporadas en la Liga TDP MX, defendiendo los colores de los desaparecidos Estudiantes del Cobach.

También destaca por haber sido convocado a jugar el Torneo del Sol 2024 con la Selección Sureste, al ser detectado como uno de los mejores porteros del país.

Barrios llega para reforzar al cuadro de arqueros de Lechuzas UPGCH, donde ya cuentan con otro elemento de experiencia, Esdras Lorenzana, por lo que la posición quedará más que cubierta.

Cabrera, nuevo líder en la defensa

Al mismo tiempo, el club dio a conocer que firmaron con Darinel Cabrera, zaguero central de 21 años de edad y que sobresale por su capacidad de anticipación a los delanteros rivales, su juego aéreo, disciplina táctica, lectura de partido, dominio físico, serenidad bajo presión y liderazgo.

Cuenta con una experiencia de más de medio centenar de encuentros en la Liga TDP MX y viene de disputar las mismas dos Liguillas con Estudiantes, además de una aparición en la Copa Conecta 2024, en la que enfrentó al equipo de la Liga Premier FMF Racing de Veracruz.

Goleador

Aunque su principal misión es evitar que los delanteros rivales anoten, también es un jugador que aporta a la ofensiva y hasta el momento cuenta con siete goles en su cuenta personal.

Cabrera promete formar una de las duplas más dominantes en la defensa central de la zona, toda vez que Lechuzas conservó a jugadores de gran calidad para la zaga, como los centrales Diego Velasco, Jesús Emilio Díaz y Henry Delgado.