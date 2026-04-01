Lechuzas conquista la Ciudad de los Vientos

Lechuzas UPGCH sigue desplegando un vuelo imponente en la Liga TDP, reafirmándose como líder absoluto del grupo 2 tras imponerse por 1-0 ante Huracanes de Arriaga en la fecha 27.

Desde el silbatazo inicial en la Unidad Deportiva de Arriaga, el cuadro universitario tomó el control total del encuentro, empujando a su adversario contra su propio arco y provocando un error clave que terminó marcando el rumbo del partido: la jugada llegó al minuto 17, cuando Cristopher Ruiz interceptó un balón en la salida del rival y habilitó con precisión a César López, quien no perdonó y logró definir con un certero disparo para colocar el 1-0.

A partir de ahí, Lechuzas mostró oficio para manejar el ritmo del juego, sin ceder espacios y manteniendo siempre la iniciativa.

La mejor defensa

En la parte baja, el equipo universitario volvió a lucir sólido y confiable. Con Esdras Lorenzana bajo los tres palos y el regreso de Diego Escobar y Darinel Cabrera, los dirigidos por Carlos “Cuba” Ruiz volvieron a colgar el cero en su arco, alcanzando 22 porterías imbatidas en la campaña, una cifra que lo coloca como la mejor defensiva del país. Ni siquiera la ausencia de Francisco Medina Liévano, convocado a gira internacional, fue factor para frenar el rendimiento colectivo.

Aunque el rival intentó reaccionar en la recta final, Lechuzas supo contener cada intento e incluso, en tiempo agregado, estuvo cerca de ampliar la ventaja mediante una jugada en al que Daniel Cruz fue derribado dentro del área por el arquero, acción que no fue sancionada por el árbitro.

Superan los 70 puntos

Con este resultado, el equipo comandado por Miguel Ángel Casanova Díaz, desde la dirección deportiva, sigue escribiendo una campaña memorable, alcanzando 72 puntos, gracias a 23 triunfos, 2 empates y apenas 2 derrotas. En contraste, Huracanes se queda en 36 unidades.