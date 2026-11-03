Lechuzas conserva su invicto y el liderato

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) mantuvo su condición de invicto en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, luego de igualar 1-1 frente a Pavones ADMC y adjudicarse el punto extra en la tanda de penales (3-2), en compromiso de la fecha 9 disputado en el campo del Itesm, en Tuxtla Gutiérrez.

El conjunto universitario comenzó con intensidad y generó peligro desde los primeros instantes, cuando Luis Pérez aprovechó un error defensivo, aunque no consiguió concretar. Posteriormente, al minuto 10, el capitán Daniel Cruz protagonizó un fuerte choque con el guardameta rival, sin consecuencias que les impidieran continuar.

Goles en el primer tiempo

La insistencia de Lechuzas encontró recompensa al minuto 18, cuando Cruz recibió una falta dentro del área que el árbitro Edder Álvarez Cruz sancionó como penal. Diego Velasco ejecutó con potencia y abrió el marcador al minuto 20.

El partido aumentó de intensidad, con constantes interrupciones por faltas de ambos equipos. Cuando parecía que los universitarios se marcharían al descanso con la ventaja, Rodrigo Solís consiguió la igualada para Pavones mediante un tiro libre al minuto 45.

En el complemento, Lechuzas retomó la iniciativa ofensiva y estuvo cerca de recuperar la ventaja con una llegada de Diego Velasco por el costado izquierdo. Más adelante, Andrés Gómez probó fortuna con un disparo de larga distancia que pasó cerca de la portería.

Los ingresos de Mauricio Vázquez y Alejandro Romero reforzaron el ataque visitante, mientras Pavones apostó por mantener el orden defensivo y buscar oportunidades mediante contragolpes.

En los minutos finales, Daniel Cruz tuvo una ocasión clara para darle el triunfo a Lechuzas, pero su remate fue rechazado sobre la línea de gol.

Barrios aseguró punto extra

Con empate 1-1 al término del tiempo reglamentario, el encuentro se definió desde los once pasos, instancia en la que el guardameta Ángel Barrios se convirtió en protagonista al para asegurar la victoria universitaria por 3-2.

Gracias a este resultado, Lechuzas alcanzó las 26 unidades y conservó tanto su invicto como el primer lugar del grupo 2.