Lechuzas da cátedra en el derbi universitario

El juego aéreo de Lechuzas UPGCH salió a relucir en la holgada victoria de 4-0 sobre la UDS en el derbi universitario de Chiapas. El partido fue por la fecha 7 de la Liga TDP MX y se jugó ante cientos de seguidores en el estadio Flor de Sospó.

En el minuto 40 vino un tiro de esquina al corazón del área que Darinel Cabrera conectó para mandar la pelota al fondo y poner el 1-0 que hizo estallar las tribunas. UDS intentó reaccionar de inmediato y encontró una acción de gran peligro en un balón rebotado en el área que conectó Leiver Gordillo, apenas abierto de la portería.

Para la parte complementaria, Lechuzas abrió con determinación y al minuto 56 marcó el 2-0, en el tiro de esquina que Cabrera cabeceó de nueva cuenta para dejar sin oportunidad de reacción al guardameta.

En la recta final del juego, César López entro al área, donde fue claramente derribado, lo que el árbitro Jimmy Acosta Pérez no dudó en sancionar con penal. Daniel Cruz hizo válido el cobro con tiro potente que engañó al cancerbero para el 3-0 al minuto 71.

El mismo jugador puso la cereza en el pastel a los 77 minutos, de nueva cuenta en un tiro de esquina, en el que cabeceó en medio de sus marcadores para firmar su doblete para el 4-0 definitivo.

De esta manera el representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez alargó su marca triunfal a 6 victorias y 18 unidades, con promedio perfecto de 3 puntos por partido y diferencia de +26, que lo sitúan firme en el liderato nacional.