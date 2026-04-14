Lechuzas da golpe de autoridad en Oaxaca

Lechuzas UPGCH consiguió una victoria de alto valor en calidad de visitante, luego de imponerse por 2-1 ante Chapulineros de Oaxaca, en duelo correspondiente a la jornada 29 del grupo 2 de la Liga TDP MX, disputado en el estadio Independiente MRCI.

El conjunto chiapaneco salió decidido a imponer condiciones desde el arranque, mostrando una postura ofensiva que le permitió adueñarse del balón y generar constantes aproximaciones. Sin embargo, la defensiva local, respaldada por su guardameta, logró contener los intentos durante la primera mitad, evitando que el marcador se moviera.

Complemento

Para el complemento, el desarrollo del encuentro cambió de ritmo, con los oaxaqueños adelantando líneas en busca de abrir el cerrojo. Esta propuesta exigió a la zaga universitaria, encabezada por el arquero Ángel Barrios, quien respondió con seguridad en los momentos de mayor presión en los primeros minutos del segundo lapso.

El esfuerzo colectivo rindió frutos al minuto 69, cuando César López protagonizó una acción individual determinante. El atacante tomó el esférico desde zona media, avanzó con velocidad y, tras resistir la marca de varios defensores, definió con disparo cruzado para colocar el 1-0 a favor de los visitantes.

Ventaja

Impulsados por la ventaja, los universitarios aprovecharon los espacios que dejó el oponente. Apenas cinco minutos después, al 74, armaron un contragolpe por el sector izquierdo en el que Daniel Cruz condujo con claridad y asistió a Darinel Cabrera, quien llegó desde el fondo para culminar la jugada y ampliar la diferencia a 2-0.

En la recta final, Chapulineros insistió y logró descontar en tiempo agregado. Al 90+3, en una jugada a balón parado, un desvío accidental de Diego Escobar terminó enviando la pelota al fondo de su propia portería, decretando el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Lechuzas UPGCH acumula 78 unidades, producto de una destacada campaña que registra 25 triunfos, 2 empates y solo 2 derrotas, lo que le permite escalar al cuarto sitio de la tabla nacional de ascenso, además de consolidarse como líder absoluto del grupo 2.

El conjunto universitario cerrará la fase regular en casa, cuando reciba a Artesanos Bajos de Chila en la fecha 30, con la intención de mantener su inercia positiva y llegar en óptimas condiciones a la siguiente etapa.