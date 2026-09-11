Lechuzas, diseñado para pelear el ascenso

El triunfo de 2-0 sobre Lobos Iteca representó apenas el primer paso para Lechuzas UPGCH en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, pero en palabras de su director deportivo, Miguel Ángel Casanova Díaz, también sirvió para reafirmar objetivos altos.

Casanova señaló de inicio que el comenzar sumando permite trabajar con mayor tranquilidad en los detalles que todavía deben ajustarse dentro de una plantilla renovada. “Va empezando el campeonato, pero siempre es bueno corregir y mejorar ganando. Eso es lo mejor”, expresó.

La exigencia aumenta

Después de una campaña anterior en la que Lechuzas alcanzó 80 puntos y llegó hasta las semifinales nacionales, Casanova dejó claro que el nuevo objetivo no consiste únicamente en repetir aquellos números, sino superarlos.

“Los muchachos venían de un excelente torneo la temporada pasada y ahora es volver a ganar, volver a estar en los primeros lugares, que sientan otra vez lo que es estar en Lechuzas: siempre ser protagonista, siempre ir al frente y que desde aquí se está peleando por el ascenso”, sostuvo.

En este sentido, remarcó que cada punto ganado en la cancha puede terminar siendo determinante al momento de definir posiciones y condiciones de localía durante la fase final. “Desde la jornada uno hasta la última no podemos dejar ni un punto, porque por dejar un puntito en el camino se puede perder el porcentaje para una Liguilla”, advirtió.

“Hicimos 80 puntos (el torneo anterior), ahorita el umbral es hacer más. Ya sabemos que los números son fríos y por un puntito que dejamos en el camino nos tocó cerrar de visitante. Ahora lo que tenemos que hacer es apretar los dientes, mejorar y trabajar para que todo se cierre acá”, agregó.

Casanova fue todavía más claro al hablar sobre las aspiraciones del plantel para esta nueva campaña y afirmó: “Este equipo está diseñado para Liguilla, para pelear por el ascenso, y ahí vamos, ya pusimos el primer pasito”.

Contra Alebrijes

El directivo también agradeció el respaldo recibido en el primer encuentro en casa y manifestó su deseo de que la asistencia vaya creciendo conforme avance el campeonato.

“Estoy contento con la gente que vino a ver a Lechuzas, que sabe que tenemos un umbral alto, que es siempre ganar. Estamos invictos aquí en el Sospó, tanto en torneo regular como en Liguilla, y así tiene que ser de aquí hasta la final”, afirmó.

Ahora, el cuadro universitario deberá trasladar ese buen inicio a su primer compromiso como visitante, cuando viaje a Oaxaca para afrontar la segunda fecha el sábado ante Alebrijes.

“Vamos contra un equipo que tiene filial en Liga de Expansión y que siempre ha bajado jugadores de Expansión. Eso es bueno, vamos con todo”, sentenció.