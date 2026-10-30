Lechuzas, enfocado en seguir en la cima

Con el objetivo de mantener su paso perfecto y defender el primer lugar de la clasificación nacional, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) trabaja intensamente, enfocado en su próximo compromiso, frente a Pavones, correspondiente a la fecha 9 del grupo 2 de la Liga TDP.

En un ambiente de motivación y confianza por los resultados registrados, el conjunto universitario continúa su preparación, consciente de que deberá mantener la concentración y el nivel competitivo que le han permitido colocarse en lo más alto de la división de ascenso.

Actualmente, Lechuzas ocupa el primer lugar nacional entre los 246 clubes participantes en la temporada 2026-2027, con ocho conquistas en igual número de encuentros, 24 puntos y un promedio perfecto de 3.00 unidades por partido.

Su desempeño lo coloca por encima de instituciones con amplia trayectoria y estructuras de formación futbolística, como el Club América, segundo puesto con seis triunfos, y Atlético Morelia, quinto con cuatro victorias.

Gorilas de Juanacatlán es dueño la tercera posición y Guerreros de Autlán, la cuarta, ambos con promedio perfecto. Trinca de mi Vida marcha en sexto, seguido por Álamos FC y Tapatíos Soccer FC. Leones Negros de la Universidad de Guadalajara aparece noveno y Halcones de Saltillo cierra los diez primeros puestos.

En el aspecto estadístico, Lechuzas suma 22 goles a favor y solamente dos en contra, para una diferencia de +20, números que reflejan su efectividad ofensiva y su solidez defensiva.

Cabe señalar que la clasificación nacional se establece mediante el promedio de puntos obtenidos por partido, criterio que permite comparar el rendimiento de equipos con diferente número de encuentros disputados.

Con este panorama, la escuadra chiapaneca buscará trasladar su buen momento al terreno de juego cuando visite a Pavones, con la intención de sumar su novena victoria consecutiva y conservar su posición de privilegio en la Liga TDP.