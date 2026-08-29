Lechuzas estrena horario e ilusiones

Lechuzas UPGCH tiene definido el camino que recorrerá durante la primera vuelta de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, dentro del grupo 2, en un calendario que contempla 15 jornadas entre los meses de septiembre y diciembre.

Cambios e ilusiones

El equipo universitario, que llegó hasta las semifinales del campeonato logrando además la histórica cifra de 80 puntos, volverá a la competencia de ascenso con ilusiones renovadas. Una de las principales novedades será el cambio de horario para sus compromisos como local: la escuadra jugará los viernes a las 16:00 horas en el campo Flor de Sospó, dejando atrás el horario de las 15:00 horas.

Arrancan el viernes

La campaña comenzará en casa el 4 de septiembre ante Lobos Iteca. Posteriormente, visitará a Alebrijes de Oaxaca el sábado 12, y volverá a Tuxtla Gutiérrez el viernes 18 para enfrentar a Chapulineros de Oaxaca. El domingo 27 viajará a Villahermosa para medirse con Plataneros de Tabasco, y abrirá octubre recibiendo a Tapachula FC, el viernes 2.

Siete partidos en casa

El calendario continuará con visitas a Dragones de Oaxaca, el 11 de octubre, y F. C. Iguanas (Pijijiapan FC), el día 17. Lechuzas regresará al Flor de Sospó el viernes 23 para recibir a Felinos 48.

En noviembre chocará con Pavones ADMC el día 1; posteriormente será anfitrión de Pro Camp (Huracanes de Arriaga), el viernes 6, antes de viajar nuevamente a Villahermosa para enfrentar a Academia Dragones FC, el sábado 14.

Últimos duelos

La recta final iniciará el viernes 20 de noviembre ante Jaguares FC, en casa. Después visitará a Antequera FC el sábado 28, y disputará su último encuentro como local de la primera vuelta el martes 1 de diciembre, frente al Centro de Formación Chiapas Futbol, también a las 16:00 horas. El cierre será el viernes 4 de diciembre, cuando Lechuzas se mida con UDS a las 16:10 horas en el Centro de Formación UDS.

En total, Lechuzas UPGCH tendrá siete partidos como local y ocho como visitante durante esta primera parte del campeonato, quedando pendiente por revelar la programación para la segunda parte de la campaña, que arrancará tentativamente a mediados de enero de 2027.