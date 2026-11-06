Lechuzas expone invicto ante Huracanes

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) buscará prolongar su condición de líder invicto del grupo 2 de la Liga TDP, cuando reciba a Pro Camp (Huracanes de Arriaga), en duelo de la fecha 10 de la Temporada 2026-2027, a disputarse este viernes a las 16:00 horas, en el estadio Flor de Sospó.

Los universitarios acumulan 26 puntos, producto de ocho triunfos y un empate, que lo mantienen como el único equipo invicto del sector y como líderes de la Zona A.

Por su parte, Huracanes ocupa el noveno puesto, con 11 unidades, por lo que su objetivo será dar la sorpresa y sumar en su visita a la capital.

Gómez y el margen de mejora

Rumbo al encuentro, el refuerzo universitario Andrés Gómez Thompson, quien ha disputado seis partidos como titular, consideró que la escuadra todavía tiene aspectos por mejorar, pese a su posición de privilegio en la clasificación.

“Siento que todavía no hemos despegado al cien por ciento. Creo que nos falta desplegar todo nuestro juego. Sin embargo, hemos tenido buenos resultados”, mencioció.

El futbolista también destacó la exigencia que existe dentro del plantel para mantener la regularidad durante el campeonato. “Este equipo tiene las máximas exigencias. Aquí solamente se puede ganar y eso es lo que estamos trabajando”, señaló.

Sobre el funcionamiento colectivo, Gómez Thompson destacó la calidad de sus compañeros y la competencia interna. “Tenemos un muy buen equipo, un equipazo. Nos falta todavía mejorar ciertos aspectos, pero creo que cualquiera aquí te puede resolver un partido, porque hay muchísima calidad”, comentó.

Respecto al duelo de este viernes, el jugador aseguró que buscarán aprovechar su condición de local. “Respetar al rival como debe ser, pero también respetar nuestro trabajo y quiénes somos. Nuestro objetivo es ganar”, afirmó.

También habló antes del juego el guardameta Ángel Barrios, quien señaló que el plantel mantiene el compromiso de continuar sumando resultados positivos. “Esperamos seguir así durante toda la primera vuelta, para mantenernos en lo más alto de la tabla, seguir ganando y haciendo las cosas cada vez mejor”, comentó.

Finalmente, agradeció el respaldo de la afición, a quienes invitó a las tribunas para el encuentro de esta jornada. “Que sigan acompañándonos, porque ellos nos dan un aliento más para que podamos sacar los partidos adelante”, concluyó.