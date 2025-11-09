Lechuzas expone su invicto en Tapachula

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez expondrá su calidad de equipo invicto ante Tapachula FC, rival al que visita este domingo —a las 18 horas— en el Estadio Olímpico de la ‘Perla del Soconusco’, en el duelo que cierra las acciones de la Fecha 11 del Grupo 2 en la Liga TDP.

De momento, el cuadro que lidera Miguel Ángel Casanova cuenta con ocho victorias y un empate, siendo líder del pelotón con 25 puntos, siendo además la mejor ofensiva con 30 goles anotados y la mejor defensiva, sin tantos permitidos.

Por su parte, Tapachula FC llega a este compromiso con 6º del Grupo 2 con 17 unidades, gracias a sus 5 triunfos, 2 empates y 3 descalabros, siendo la tercera mejor ofensiva con 26 goles anotados, aunque ha nivel defensivo han encajado 17.

De cara al encuentro, el portero de Lechuzas, Ángel Barrios, se mostró optimista de poder sumar la novena conquista y reafirmarse una semana más en lo alto de la clasificación, ante un rival que se presenta como un buen oponente.

“Va a ser un duelo muy intenso, somos dos cuadros muy exigentes en todo sentido y va a ser un bonito encuentro”, vaticinó el portero.

En este sentido, es oportuno mencionar que ambas escuadras llegarán al compromiso con la mora alta al ganar a media semana como visitantes: en el caso de Lechuzas, doblegó a Pijijiapan FC (2-0), mientras que Tapachula FC asaltó la capital para derrotar a Chifut (5-3).

A extender el récord

Por otra parte, el guardameta habló sobre la nueva marca de minutos sin aceptar gol, la cual por ahora es de 810 minutos y puede incrementarse ante Tapachula FC.

En este sentido, Barrios consideró que sumar nueve encuentros sin aceptar gol es algo que se ha ido gracias al trabajo en equipo y si bien no es algo que le obsesione, buscará continúe por más tiempo.

“Quiero seguir manteniéndolo así para ayudar al equipo y estar en la parte alta de la tabla”, comentó.