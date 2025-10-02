Lechuzas gana con dramatismo

Con una muestra de carácter y determinación hasta el último minuto, Lechuzas UPGCH consiguió una agónica victoria de 3-2 sobre Deportivo Delfines de Coatzacoalcos, en partido correspondiente a la jornada 3 de la Copa Promesas MX, disputado en el Estadio Rafael Hernández Ochoa.

El cuadro chiapaneco sorprendió de inmediato. Apenas al minuto 3, Mauricio Vázquez apareció en el área rival para cerrar un centro de Farid Jiménez y abrir el marcador. Los locales reaccionaron pronto y al 22’, en una jugada polémica dentro del área, el árbitro Ignacio Cosme Hernández señaló penal. Erick Bravo ejecutó con potencia y, aunque el guardameta Esdras Lorenzana alcanzó a rozar el balón, este terminó en el fondo para el 1-1 al 25’.

Lechuzas retomó la iniciativa y al minuto 32 se marcó otro penal, esta vez en favor de los chiapanecos, luego de una falta sobre Vázquez. El capitán Daniel Cruz tomó la responsabilidad y definió con frialdad para colocar el 2-1 al minuto 34. Sin embargo, Delfines no bajó los brazos y antes del descanso, Néstor Flores igualó el marcador con un disparo lejano que desvió la defensa y dejó sin opciones al portero, estableciendo el 2-2 al minuto 40.

La parte complementaria mantuvo la intensidad. Ambos equipos buscaron el arco rival y generaron ocasiones de peligro, pero las defensivas y los porteros mantuvieron el empate. Todo parecía encaminado a los penales cuando al minuto 87, Lechuzas elaboró un contragolpe letal por sector izquierdo. Ignacio Arellano filtró un pase preciso para Daniel Cruz, quien recortó a un defensa y disparó cruzado para sellar el 3-2 definitivo, en medio de la algarabía de los visitantes.

Con este triunfo, Lechuzas UPGCH cerró la fase de grupos con marca invicta de dos victorias y un empate, sumando 7 puntos en la Copa Promesas MX. El conjunto universitario mostró solidez y contundencia en los momentos clave, confirmando su papel protagónico dentro del torneo.

El próximo compromiso de los chiapanecos será este viernes 3 de octubre, cuando reciban en casa a Felinos 48 de Tabasco dentro de la jornada 5 de la Liga TDP MX, en un duelo que promete mantener la intensidad y el buen paso que atraviesa el conjunto dirigido por Víctor León Ramírez.