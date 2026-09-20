Lechuzas gana y mantiene vuelo perfecto

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) mantuvo su paso perfecto en el arranque de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, tras derrotar 2-0 a Chapulineros de Oaxaca en el Estadio Flor de Sospó.

El conjunto universitario afrontó un partido exigente ante una filial de Liga Premier que presentó cinco refuerzos de esa categoría. De hecho, la visita generó el primer aviso con un disparo de Luis Alavez que pasó cerca del arco defendido por Ángel Barrios.

Lechuzas respondió con orden defensivo, aunque encontró pocos espacios durante una primera mitad de dominio alterno. Su aproximación más clara llegó mediante un centro de Óscar Domínguez que Daniel Cruz no consiguió rematar en el área chica.

Cambios oportunos

El panorama cambió en el complemento con el ingreso de Diego Escobar, quien dio profundidad por la banda izquierda, mientras que Andrés Gómez fortaleció el medio campo; Mauricio Vázquez y Luis Pérez también aumentaron la presión sobre la defensa oaxaqueña a su ingreso.

Daniel Cruz probó en dos ocasiones desde larga distancia, pero el guardameta Dayron Reyes respondió con seguridad.

La insistencia universitaria encontró recompensa hasta el minuto 81, en un tiro de esquina cruzó el área y Escobar apareció a segundo poste para marcar el 1-0 con un remate de cabeza.

Cinco minutos después, Diego Velasco ejecutó un tiro libre con potencia, el balón sufrió un ligero desvío defensivo y terminó en las redes para el definitivo 2-0.

El cierre estuvo marcado por un conato de bronca, originado por una agresión sin balón sobre el chiapaneco Cristian Pola, por lo que el árbitro Luis Hernández Villafuerte expulsó a David Morales y decretó el final del encuentro para evitar mayor tensión.

Con su tercera victoria consecutiva, Lechuzas llega a nueve puntos y se mantiene en la cima del Grupo 2.