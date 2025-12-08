Lechuzas golea a domicilio al Napoli: 4-0

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) puso broche de oro a la primera vuelta de la temporada 2025-2026 de la Liga TDP, goleando 4-0 al Deportivo Napoli en partido de la fecha 15, disputado en el Estadio Olímpico de Villahermosa, Tabasco.

Arranque trepidante

El conjunto universitario sorprendió al rival al irse al frente en el marcador apenas al minuto 4, aprovechando un error del portero Andrés Torres al intentar atrapar un centro, dejando la pelota suelta en el área chica, donde atento estuvo el defensa Henry Delgado para conectar con potencia el rebote y marcar el 1-0.

Los tabasqueños no terminaban de recuperarse del gol tempranero cuando emergió la figura del capitán de Lechuzas, Daniel Cruz, para marcar el 2-0 de cabeza, tras un servicio al área de César “Coita” López, en el minuto 10.

Cerró con fuerza el duelo

Tras lograr la cómoda ventaja, los emplumados mantuvieron el dominio sobre un rival que, aunque adelantó líneas y no dejó de luchar el resto del encuentro, tampoco fue capaz de acortar distancias en el marcador gracias a otra participación solvente de la defensa liderada por el guardameta Ángel Barrios, quien sumó su partido número 14 sin recibir gol.

No obstante, el final de encuentro fue trepidante, con los de casa insistiendo para buscar rescatar al menos el empate; sin embargo, fue Lechuzas el cuadro que tuvo la pegada para anotar el 3-0 a los 81 minutos, en un desborde de Cristopher Ruiz, quien al entrar el área le sirvió un balón con todas las ventajas a Cruz, para que simplemente lo empujara al fondo de la portería.

La cereza en el pastel llegó al minuto 84, en un tiro de esquina pasado a segundo poste, la pelota botó y en un espectacular remate cruzado de volea, Cruz firmó su triplete —y el gol número 20 en su cuenta personal— para poner el 4-0 definitivo.

Así, los de la Pablo Guardado se van a la pausa de mitad de campeonato alcanzando los 40 puntos, su más alta cifra en una primera vuelta desde que participan en la Liga TDP.

La competencia se reanudará tentativamente en enero del próximo año con la segunda vuelta en la que se define el ascenso, así como la participación en la Copa Conecta 2026, contra clubes de la Liga Premier.