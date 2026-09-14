Lechuzas golea en Oaxaca y lidera el G2

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) confirmó su gran arranque en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, luego de superar 3-0 a Alebrijes de Oaxaca en el Micro estadio ITO, resultado que lo coloca en la cima del grupo dos con paso perfecto.

Gol tempranero

El conjunto chiapaneco tomó ventaja al minuto 19 mediante una rápida acción por la banda izquierda, en la que Josué Barragán apareció dentro del área para cerrar la pinza y enviar el balón al fondo de la portería para el 1-0.

A partir de la ventaja, los universitarios administraron el encuentro con orden, neutralizando los intentos del cuadro local. Ángel Barrios respondió nuevamente bajo los tres postes para que UPGCH mantuviera su arco sin recibir gol por segundo partido consecutivo.

Alebrijes complicó todavía más su panorama al minuto 77, cuando César Díaz fue expulsado y dejó a su equipo con diez elementos para el tramo final.

Contundente al cierre

Lechuzas aprovechó la superioridad numérica para sentenciar el partido al 85’, tras un tiro de esquina, Diego Velasco controló el balón dentro del área y sacó un potente remate para colocar el 2-0, alcanzando su tercera anotación de la campaña.

Cuatro minutos después llegó el tanto definitivo, tras un acción en la que Luis Pérez presionó la salida del arquero, provocando una serie de rebotes que terminó con Kelvin Sánchez rematando con potencia para firmar el 3-0 en su debut.

Con seis puntos de seis posibles, UPGCH ocupa el primer puesto del sector. Su siguiente compromiso será el viernes 18 de septiembre ante Chapulineros de Oaxaca, en el estadio Flor de Sospó.