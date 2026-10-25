Lechuzas golea y mantiene vuelo perfecto

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) prolongó su marcha perfecta en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP MX al conseguir su octava victoria consecutiva tras golear por 6-0 a Felinos 48, en partido de la fecha 8, disputado en el estadio Flor de Sospó.

El conjunto universitario tomó la iniciativa desde el arranque y abrió el marcador al minuto 13, cuando Luis Pérez remató de cabeza un centro de Cristopher Ruiz. Al 18, Daniel Cruz estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su cabezazo se estrelló en el poste. Dos minutos después, Pérez aprovechó un recentro tras un tiro de esquina para conseguir el 2-0.

El atacante completó su triplete al minuto 22 al conectar un servicio de Diego Escobar. Antes del descanso, al 39, Daniel Cruz apareció con un cabezazo, tras un cobro de Diego Velasco, para colocar el 4-0.

Completan la goleada

En el complemento, Alejandro Romero tuvo la primera oportunidad, aunque su disparo salió por encima del arco. Al minuto 76, Diego Velasco aumentó la ventaja con un potente remate de derecha, colocado junto al poste.

Tres minutos después, Mauricio Vázquez desbordó por la banda derecha y envió un centro que Daniel Cruz conectó de volea para mandar el balón a la escuadra y sellar el 6-0 definitivo.

Liderato firme

Con este resultado, Lechuzas UPGCH llegó a 24 puntos, producto de ocho victorias en igual número de partidos, para mantenerse como líder del grupo 2 y de la clasificación nacional de la Liga TDP.

Su siguiente compromiso será el domingo 1 de noviembre, cuando visite a Pavones ADMC, en la novena jornada del campeonato.