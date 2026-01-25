Lechuzas golea y se afianza en liderato

Lechuzas UPGCH arrancó con autoridad la segunda vuelta de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP al imponerse por 3-0 a los Alebrijes de Oaxaca, en duelo de la fecha 17 del grupo 2, disputado en el estadio Flor de Sospó.

Pese al intenso calor, ambas oncenas protagonizaron un primer tiempo dinámico y con opciones de peligro para disfrute de la afición, sobre todo por el bando local. Al minuto 7 Alexander Medina entró hasta el fondo del área para sacar un derechazo cruzado que se fue a pocos centímetros del poste.

Daniel Cruz también estuvo cerca de anotar en un vistoso remate de volea al minuto 14, pero la pelota pegó en el travesaño y luego en la base del poste, pero sin cruzar la línea de gol.

En la última de peligro del primer tiempo, Édgar Ballinas ejecutó un tiro libre, pero la pelota se estrelló en la base del poste.

Contundenteen el segundo

En la segunda mitad Lechuzas, mantuvo la iniciativa, y aunque el portero Luis Ramírez le atajó un penal a Daniel Cruz —al minuto 54—, encontraron la recompensa en una gran jugada individual de César “Coita” López, quien tras driblar a tres defensas sacó tiro cruzado para marcar el 1-0 al 56.

El dominio se reflejó nuevamente al 66, cuando Cruz aprovechó un pase largo a las espaldas de la defensa, y definió recortando al arquero para marcar su gol número 21 de la campaña.

Al minuto 85, el recién ingresado Mauricio Vázquez estuvo atento al rebote tras un tiro libre al travesaño, empujando el balón para sellar el 3-0 definitivo, un resultado que hasta pareció quedar corto para el juego ofensivo que generó el cuadro dirigido por Carlos “Cuba” Ruiz.

Sólido como líder

De esta manera, Lechuzas UPGCH sumó su triunfo número 14 del torneo y llegó a 43 puntos, reafirmándose en la cima del grupo 2. Por su parte, Alebrijes de Oaxaca se queda en 32 unidades.