Futbolistas de Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) hicieron una visita al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Chiapas, donde conocieron los servicios que se brindan a niñas y niños, además de entregar un donativo en especie —pañales y toallas húmedas—, en colaboración con patrocinadores.

Gran experiencia

Los delanteros Luis Pérez, Josué Francisco Barragán y Alejandro Romero, así como Juan Ramos, participaron en esta actividad acompañados por la mascota oficial del club, Lechucín; el jefe de utilería, Santiago Hernández, y miembros del “staff”.

Durante el recorrido, los futbolistas visitaron distintas áreas del centro, recibieron información sobre los procesos de rehabilitación y tuvieron oportunidad de saludar a algunos pacientes que acudieron a sus terapias acompañados de sus padres.

Comparten su sentir

Una vez concluido el recorrido, Luis Pérez reconoció que la experiencia le permitió reflexionar sobre las dificultades que enfrentan otras personas.

“Fue todo muy conmovedor. Ver a los niños que enfrentan problemas de salud y conocer lo que realmente viven los demás te hace reflexionar. Uno realmente está viviendo bien y, aun así, se queja de muchas cosas”, expresó.

Por su parte, Juan Ramos destacó la actitud del personal y el ambiente que observó durante el recorrido. “Me llevo una experiencia muy, muy feliz, porque pude ver que todo se puede cumplir en esta vida. También me llamó mucho la atención que las personas que trabajan aquí siempre están felices, siempre muestran una buena actitud y eso se refleja en los niños”, comentó.

Reconocen labor del CRIT

Josué Francisco Barragán señaló que conocer las instalaciones y los servicios del centro permitió a los jugadores tener una perspectiva diferente sobre los procesos de rehabilitación.

“Fue una experiencia nueva para nosotros, para todos los compañeros, y nos deja muy contentos. Nos permitió conocer un poquito más sobre las personas y los niños que necesitan ayuda y reciben atención aquí. También nos hace ver la vida desde otra perspectiva”, afirmó.

Alejandro Romero subrayó la importancia de conocer el funcionamiento del centro y el trabajo que hace su personal. “Me inspira mucho haber estado acá y haber conocido un poquito más del Centro de Rehabilitación. Me llevo muchas cosas buenas, porque nos enseñaron aspectos muy interesantes y también conocimos áreas e instalaciones que tal vez nosotros no sabíamos que existían”, puntualizó.