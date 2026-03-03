Lechuzas imparables: golean 3-0 al Antequera

La franquicia de Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) continúa haciendo historia en la Liga TDP al igualar la marca de 60 puntos que un año atrás consiguió Estudiantes del Cobach. Lo hicieron tras imponerse por 3-0 al Antequera FC de Oaxaca, en partido de la fecha 23 disputado en el estadio Flor de Sospó.

Golazo en el primertiempo

Pese al holgado triunfo, el primer episodio no fue fácil para los chiapanecos, que vieron escapar dos ocasiones claras de gol en los pies de Alexander Medina y Daniel Cruz, el primero a través de un remate muy cruzado en el área con la portería de frente, y el segundo con un balón al travesaño.

Parecía que Antequera FC podría llevarse el marcador igualado sin anotaciones al descanso del medio tiempo, pero al minuto 36 apareció Diego Velasco para mandar un potente disparo que superó la estirada del arquero Hernán Paz, para el espectacular 1-0.

Remató en el segundo

En el complemento, Lechuzas UPGCH salió con la mira fina y al minuto 54 vino la acción en la que Cristopher Ruiz entró al área y mandó un disparo potente que el portero rechazó, pero Medina estuvo atento al rebote para poner el 2-0.

Con el partido controlado, Lechuzas dio rotación al plantel y dos de los cambios se combinaron para marcar el 3-0 al minuto 88, cuando Diego Escobar entró al área y mandó un pase retrasado para Josué Ramos, quien anotó con potente remate.

De esta forma, Lechuzas UPGCH se consolidó como superlíder del grupo 2. En contraste, Antequera se queda en 14 unidades, entre los últimos lugares del pelotón.