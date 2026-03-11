Lechuzas implanta récord de 63 puntos

Lechuzas UPGCH se impuso por 1-0 ante Dragones de Oaxaca en la jornada 24 del grupo 2 de la Liga TDP MX, firmando su victoria número 20 de la temporada 2025-2026 y alcanzando un histórico registro de 63 puntos, la mejor marca para un club chiapaneco en esta división.

Asignatura clara en Oaxaca

El conjunto universitario llegó al compromiso en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), instalado con firmeza en la cima del grupo 2, pero con el objetivo de seguir sumando puntos para mantenerse entre las mejores escuadras del ranking nacional de cara a la fase final, instancia para la que ya aseguró su clasificación.

Sin embargo, encontró resistencia, pues el cuadro local ofreció un partido intenso y peleado, presionando en distintos sectores del campo, apoyado por algunos elementos de experiencia que juegan en su equipo filial de categoría mayor (Liga Premier Serie B), como Kevin Montero, Alejandro Romero, Ángel Méndez e Irving Jarquin.

A pesar de esto, el representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez mostró personalidad y disciplina táctica, además de controlar largos lapsos del encuentro gracias a la posesión del esférico.

Un gol para ganar

La jugada que definió el rumbo del partido llegó al minuto 54: en un saque de banda enviado al área rival, la zaga alcanzó a rechazar el balón de manera parcial, pero en el rebote apareció un atacante visitante que tras un primer remate fallido de izquierda, sacó un potente disparo de derecha para mandar el balón al fondo de las redes y colocar el 1-0 .

Con la ventaja en el marcador, el equipo chiapaneco manejó el ritmo del encuentro con inteligencia, cerrando espacios y evitando que el oponente generara oportunidades claras.

La solidez defensiva volvió a ser un factor clave, respaldada por una línea bien organizada y por la seguridad del guardameta, quien continúa encabezando las estadísticas de la liga con apenas cuatro goles recibidos en 23 duelos.

Lechuzas va por más

Tras este resultado, las aves chiapanecas se mantienen como líderes del grupo 2 con 63 puntos, producto de 20 victorias, dos empates y una sola derrota, mientras que Dragones de Oaxaca permanece con 43 unidades.

Para la jornada 25 regresan al estadio Flor del Sospó, donde recibirán a Pijijiapan FC, el próximo sábado 14 de marzo a las 15:00 horas.