Lechuzas impone marca de mejor inicio

Con 21 puntos en 7 partidos disputados —y un duelo pendiente—, Lechuzas UPGCH rompió la marca de mejor arranque de campaña para un club chiapaneco.

El equipo universitario continúa volando alto en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, pues en la reciente fecha 8 no solo se consolidó como superlíder nacional, sino que superó el récord que pertenecía a Estudiantes del Cobach, que en la pasada Temporada 2024-2025 consiguió 20 de 21 puntos posibles en sus primeros siete encuentros, producto de seis victorias y un empate (ganando en penales un punto extra).

Líderes nacionales

Actualmente, el representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez es el líder de la Liga TDP TDP de entre 240 franquicias a lo largo del país, además de encabezar el grupo 2 que reúne a equipos de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, y de la la Zona A.

Cuenta con promedio perfecto de 3.00 unidades por juego y diferencia de +28, por lo que buscarán ganar sus siguientes partidos y dejar esta marca lo más alto posible para que prevalezca por mucho tiempo, aseguró Miguel Ángel Casanova Díaz, director deportivo de Lechuzas UPGCH, al hablar sobre el histórico arranque de campaña.

“El equipo está diseñado para ser protagonista esta temporada. Nos gusta estar rompiendo récords, y más con jugadores chiapanecos”, enfatizó.

Van por otro récord

Casanova Díaz destacó que tienen la posibilidad de implantar otro récord esta misma semana: el de más minutos sin permitir gol en contra. Expuso que la marca es de 688 minutos y pertenece al club Dragones de Oaxaca, luego de habérsela arrebatado a Estudiantes del Cobach en la temporada anterior.

En esta campaña, Lechuzas UPGCH cuenta ya con 630 minutos sin admitir goles en su portería, gracias a las sólidas actuaciones del guardameta tapachulteco, Ángel Barrios Rivera, quien ha sido titular en los siete duelos en los que hasta ahora han dejado en ceros a sus oponentes.

Curiosamente el rival ante el cual tendrá la posibilidad de buscar esta nueva marca de imbatibilidad es Dragones de Oaxaca, al que recibirá el próximo viernes 31 de octubre, a las 15:00 horas en el estadio Flor del Sospó, en el marco de la fecha 9.

Con aguantar los primeros 60 minutos de ese encuentro sin admitir gol sería suficiente para que Lechuzas consiga establecer este nuevo récord. Cabe señalar que los únicos equipos que hasta el momento no han permitido gol en la división son Lechuzas UPGCH y Futbol Club Politécnico.

Goleador en ascenso

Finalmente, destaca en el goleo individual la participación del delantero Daniel Cruz López, quien por ahora es el séptimo mejor anotador a nivel nacional, con 9 dianas y promedio de un tanto cada 52.2 minutos.

El también capitán de Lechuzas se ubica a solo tres goles del líder de la división, Dylan Vera Nieto, del club Azucareros de Tezonapa, que cuenta con 12 dianas y promedio de gol anotado cada 59.6 minutos.