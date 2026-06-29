Lechuzas incorpora a extremo goleador

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) anunció la incorporación a sus filas del futbolista Luis Gerardo Pérez Yáñez, como nuevo refuerzo para la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP.

El club universitario, que la campaña anterior logró situarse en el top cuatro de la división, busca mejorar su cuota goleadora y rendimiento, aún y cuándo consiguió sumar 80 unidades en el grupo 2.

Extremo con gol

Luis Gerardo Pérez Yáñez, de 20 años de edad, es nacido en Azcapotzalco, Ciudad de México y se desempeña como extremo por la banda derecha.

El refuerzo llega al conjunto universitario con un importante cartel al ser uno de los máximos goleadores del grupo 6 en la más reciente campaña, en la que defendió los colores del Ecatepec FC, anotando 27 goles y jugando un total de dos mil 340 minutos.

Consolidan el plantel

Miguel Ángel Casanova Díaz, director deportivo de los universitarios, se congratuló al confirmar este segundo fichaje, tras dar a conocer de manera previa a Josué Francisco Barragán, futbolista que llegó procedente de los Dragones de Oaxaca de la Liga Premier FMF Serie B.

Remarcó que Lechuzas UPGCH trabaja en la conformación de un plantel altamente competitivo para pelear por el ascenso, por lo que también anunció en días recientes la renovación de elementos clave como Daniel Cruz López, campeón de goleo del grupo 2, así como el atacante Cristopher Ruiz Macal y el zaguero Diego Alonso Velasco Macías.

Se espera que en próximos días el club dé a conocer a más refuerzos que se incorporen a la pretemporada.