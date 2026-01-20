Lechuzas, listo para choque con Dragones

Lechuzas UPGCH se declaró listo para afrontar la primera eliminatoria de la Copa Conecta 2026; su rival es Dragones de Oaxaca, club de la Liga Premier Serie B, al que recibe este martes 20 de enero, a las 15:00 horas, en el estadio Flor de Sospó.

Los chiapanecos llegan con la motivación de ser los líderes del grupo 2 de la Liga TDP, tras una primera vuelta histórica en la que consiguieron 40 unidades, en tanto que Dragones de Oaxaca es tercero de la clasificación en la Liga Premier Serie B con 21 puntos.

Van por todo en la Copa

El jugador Édgar Ballinas Urbina confía en superar a este duro oponente con base en el trabajo hecho durante la pretemporada, bajo el mando del director deportivo del club, Miguel Ángel Casanova, el director técnico Carlos Alonso Díaz Ruiz y su “staff” de auxiliares.

Sobre el rival, el mediocampista recordó que ya se han enfrentado en diversas ocasiones a esta franquicia, cuando militaban en Liga TDP, por lo que adelantó que será un buen duelo.

“Nos conocemos ambos equipos, (Dragones) es un equipo fuerte, pero nosotros vamos encaminados hacia ascender a esa división, entonces nosotros vamos con todo y va a ser un partido muy bonito”, pronosticó.

Además, reconoció también que la Copa Conecta 2026 ofrece la oportunidad de ganar un título para el club. “Es un torneo importante también; ahorita la mentalidad de todos es la liga, es ascender, pero no estaría de más un título. También sabemos que se puede, con todos los compañeros. Tenemos un equipo muy completo y, si Dios quiere, vamos a conseguirlo”, apuntó.

Finalmente, el playera número 10 de Lechuzas invitó a la afición para que haga sentir su apoyo en las tribunas.