Lechuzas, listos para contener a Huracanes

Lechuzas UPGCH cerró filas para recibir a Huracanes de Arriaga, en duelo de la fecha 12 de la Liga TDP, a celebrarse este viernes —a las 3:00 de la tarde— en el Estadio Flor de Sospó de Tuxtla Gutiérrez.

Los de la capital aparecen en el 2º lugar del Grupo 2 con 25 puntos (8 victorias, un empate y una derrota), en tanto que Huracanes es 9º con 17 unidades (5 victorias, un empate y 5 derrotas).

De cara a este encuentro habló el capitán de los universitarios,

Daniel Cruz López, quien se mostró motivado, pues afirmó que: “Después del partido pasado el equipo viene con una mentalidad diferente, a sacar los tres puntos; sabemos que no tenemos que dejar ir porque se nos puede complicar en la etapa final, así que el equipo está mentalizado en ir por el resultado”.

Por su parte, el director técnico, Víctor Hugo León Ramírez, destacó que el equipo está trabajando al 100 por ciento, pensando en el cierre de la primera vuelta, con cuatro partidos, más el pendiente contra Cruz Azul Lagunas de la fecha 1.

“Hay que retomar el camino y buscar ser contundentes en casa, salir a ganar de visita”, expresó el entrenador, quien reconoció que los jugadores están físicamente fuertes y bien trabajados, con el apoyo del profesor Carlos Ruiz, para encarar lo que viene en su mejor nivel.

“Estamos al 100, con el equipo completo para cerrar la primera vuelta”, puntualizó.