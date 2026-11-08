Lechuzas mantiene liderato con goleada

Sin tener que pisar el acelerador a fondo, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) reafirmó su condición de líder invicto del grupo 2 de la Liga TDP MX al golear por 3-0 a Huracanes de Arriaga (Pro Camp) en partido de la fecha 10 de la Temporada 2026-2027, celebrado en el estadio Flor de Sospó.

Anotó rápido

El conjunto universitario tomó la iniciativa desde los primeros minutos y abrió el marcador al 12, cuando Diego Velasco aprovechó un balón enviado al área desde un saque de banda para conectar de cabeza y establecer el 1-0.

Los locales mantuvieron la presión ofensiva y generaron nuevas oportunidades. Al minuto 21, Kelvin Sánchez estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo que pasó sobre el travesaño, mientras que al 40, Limberg del Valle evitó el segundo tanto al desviar un remate a bocajarro de Cristopher Ruiz.

Liquidó en el segundo

En la parte complementaria, Lechuzas volvió a mover el marcador muy rápido: al minuto 48, Diego Escobar apareció en el área para rematar de cabeza un tiro de esquina y colocar el 2-0.

La goleada quedó sentenciada al 77, cuando Diego Velasco culminó una jugada por el sector izquierdo con un potente disparo de derecha, firmando su doblete y el definitivo 3-0.

Líder de la Zona A

Con esta victoria, Lechuzas alcanzó nueve triunfos en la campaña y llegó a 29 puntos, manteniéndose en la cima del grupo 2 y de la Zona A, sin conocer la derrota.

Su próximo compromiso será el sábado 14 de noviembre, cuando visite a Academia Dragones (FC Napoli Tabasco), en el estadio Olímpico de Villahermosa.