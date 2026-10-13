Lechuzas mantiene paso perfecto y liderato

Lechuzas UPGCH consiguió su sexta victoria consecutiva en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, luego de imponerse por 2-1 ante Dragones de Oaxaca en juego correspondiente a la fecha 6 del grupo 2, disputado en el Microestadio ITO.

Ventaja en territorio oaxaqueño

El cuadro que dirige Carlos “Cuba” Ruiz se presentó para este choque con la iniciativa de mantener el gran paso con el que comenzó la campaña y vencer a uno de los rivales más duros de la división.

La apertura del marcador llegó al minuto 20, cuando Josué Barragán ejecutó un tiro de esquina que Diego Escobar remató de cabeza para establecer el 1-0 en favor de los universitarios.

Lechuzas mantuvo la presión ofensiva con aproximaciones de Daniel Cruz, Diego Velasco, Luis Pérez y Cristopher Ruiz, aunque no consiguió ampliar la diferencia antes del descanso.

Segundo lapso intenso

En el complemento, Dragones adelantó líneas y generó oportunidades para igualar el encuentro, la primera con Alan Martínez, quien estuvo cerca de conseguirlo mediante un remate en tiro de esquina.

Cuando el equipo oaxaqueño parecía más cerca del empate, Lechuzas aprovechó los espacios para organizar un contragolpe por izquierda, en el que Alejandro Romero avanzó hasta el área y asistió a Daniel Cruz, quien eludió el achique del portero para marcar el 2-0 al minuto 65.

Sobre la recta final hubo otra dosis de drama, pues Dragones descontó al minuto 86; después de que Ángel Barrios detuviera un penal cobrado por Roberto Juárez, Eder Arizpe aprovechó el rebote para anotar el 2-1.

Los universitarios conservaron la ventaja durante los minutos restantes y aseguraron su sexta conquista en fila para llegar a 18 puntos de 18 posibles, resultado que les permite no solo estar como líderes absolutos del grupo 2, sino entre los mejores clubes del país.

Su siguiente compromiso será el sábado 17 de octubre cuando visiten a FC Iguanas (Pijijiapan FC).