Lechuzas mide fuerzas con Felinos 48

Con vistas a su próxima participación en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX, el club Lechuzas Upgch sostuvo una serie de prácticas contra su similar de los Felinos 48, que también militan en esta división de futbol profesional de México. El entrenamiento fue a puerta cerrada, en el empastado del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.

Como es común en esta fase de la pretemporada, los clubes optan por no realizar partidos formales y más bien dividir la práctica conjunta en diferentes periodos de corta duración.

Fue así que el cuerpo técnico liderado por Miguel Ángel Casanova Díaz, tuvo la ocasión de probar su sistema de juego, ensayar varias posibles formaciones tácticas y también brindar minutos de acción a todos los jugadores que están contemplados dentro del plantel.

Las tres prácticas

En el primer mini-juego de preparación Lechuzas destacó por la presión que logró establecer de medio campo hacia el frente, así como por la solvencia en defensa para mantener el cero en su portería y la elaboración de numerosos arribos al área contrincante.

El guardameta de Felinos 48 tuvo que emplearse a fondo para evitar la caída de su marco y mantener el 0-0 después de 30 minutos de acción.

En la segunda práctica, Lechuzas mantuvo a raya a su rival y refrendó su capacidad para elaborar juego ofensivo, ensayando además algunas variantes en su parado táctico.

Asimismo pudo reflejar su dominio en el marcador, con el estreno de dos de sus refuerzos estelares para la Temporada 2025-2026: el goleador Daniel Cruz, quien anotó vía penal, e Ignacio Arellano, que convirtió con un certero remate de cabeza para el 2-0.

Más goles en el tercero

Para la tercera práctica de la intensa sesión, el cuadro universitario pudo mostrar aún mayor contundencia en el área enemiga, abriendo con un espectacular gol de Óscar Domínguez Molina en disparo de fuera del área.

Los otros dos tantos cayeron en acciones a balón parado: uno convertido por el zaguero central, Henry Delgado Estudillo en un remate a segundo poste y el otro en una acción en la que este mismo jugador cabeceó en el área y tras rebotar entre varias piernas la pelota terminó por internarse en el arco.

Por su parte, Felinos de la 48 también dio muestra de su potencial y en el mismo periodo anotó a través de Emilio Barahona para dejar el marcador en 3-1.

Buenas sensaciones

Tras la práctica, el arquero de Lechuzas, Ángel Barrios, reconoció ver al equipo cada vez más sólido y unido.

A su vez, reconoció a Felinos de la 48 como un cuadro que les permitió tener una práctica de alta exigencia y ante el cual buscaron desarrollar lo que han venido entrenando durante la pretemporada,

“Estoy muy emocionado de que ya vaya a iniciar el torneo porque para eso nos hemos estado preparando todo este tiempo y muy ilusionado”, sentenció el guardameta.