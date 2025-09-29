Lechuzas picoteó a Pavones en su nido: 1-0

En duelo de emplumados, Lechuzas Upgch se impuso a Pavones ADMC con marcador de 1-0. El partido, válido por la Fecha 4 de la Liga TDP, se definió de manera dramática con un golazo de Diego Velasco al minuto 87. El encuentro se jugó a puerta cerrada en el campo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

El cuadro universitario estuvo cerca de abrir el marcador en el arranque, con un cabezazo a segundo poste de Daniel Cruz que el portero Juan Manuel Álvarez logró desviar a tiro de esquina en una gran reacción.

La alta intensidad con la que se disputó el balón generó que a los 38 minutos el árbitro Elmer Alegría mostrara un par de tarjetas rojas, una para Alex Manzano de Pavones y otra para Daniel Cruz de Lechuzas.

Aún sin su goleador, los de “La Pablo” fueron más peligrosos que su rival y antes del descanso tuvieron para abrir el marcador en un desborde por izquierda de Cristopher Ruiz, quien sirvió para Cristian Pola, cuyo remate dio en el poste y el rebote fue a las manos del portero.

Dominó en el segundo

Tras la pausa del medio tiempo el cuerpo técnico liderado por Miguel Ángel Casanova hizo ajustes y Lechuzas ejerció dominio total de las acciones.

En el minuto 67 vino una acción individual de César López, quien entró al área donde fue derribado y el árbitro sancionó la pena máxima; el mismo jugador cobró desde los once pasos, pero el guardameta adivinó la dirección del disparo.

Fuera de desanimarse, el visitante aumentó presión y al minuto 79 Farid Jiménez estuvo cerca del gol tras una gran conducción para internarse al área, pero el portero contuvo su disparo.

Cuando parecía que el partido terminaba con empate, vino la recompensa para la visita con un golazo de tiro libre de Diego Velasco, que puso la pelota en el ángulo, inalcanzable para el portero, para el definitivo 1-0 al minuto 87.

Sin descanso por la Copa

Con este resultado, Lechuzas mantiene su paso perfecto y llega a nueve puntos, mientras que Pavones se queda en tres unidades, ambos dentro del Grupo 2.

Lechuzas prácticamente no tendrá descanso, pues su siguiente compromiso es en la Jornada 3 de la Copa Promesas MX, visitando el martes a los Delfines de Coatzacoalcos.