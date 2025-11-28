Lechuzas recibe a Chapulineros en el Sospó

Una prueba de fuego se avecina para Lechuzas UPGCH, que en la fecha 14 de la Liga TDP se miden con uno de los mejores equipos del grupo 2: Chapulineros de Oaxaca. El partido es este viernes, a las 3 de la tarde, en el estadio Flor del Sospó.

Los de la Pablo Guardado Chávez son líderes del grupo 2 con 31 puntos, producto de diez ganados, uno empatado y uno perdido. Sin embargo, su rival en turno es tercero de la clasificación general con 29 unidades, gracias a sus 7 triunfos, 4 empates y 2 derrotas. Es decir, los oaxaqueños, con una victoria puede incluso desplazar a los chiapanecos de la cima.

Cierre complicado

De cara a este juego habló el mediocampista chiapaneco, Édgar Ballinas Urbina, quien reconoció que este será un duelo clave para Lechuzas UPGCH y probablemente el más importante de la campaña hasta el momento.

El 10 de Lechuzas recordó que viene un cierre de primera vuelta de alta exigencia, pues además de este encuentro contra Chapulineros, disputarán el partido pendiente de la fecha 1 contra Cruz Azul a media semana (el miércoles 3 de diciembre) y cierran la primera vuelta visitando al Deportivo Napoli de Tabasco.

“La verdad, va a ser un buen cierre para nosotros. Estamos muy positivos, confiando en nosotros mismos, en el cuerpo técnico y en lo que tienen planeado para cerrar de líderes y luchar por los primeros lugares nacionales”, aseguró el futbolista, e invitó a la afición a apoyar al equipo en las tribunas del estadio Flor de Sospó para alcanzar el objetivo de cerrar en el primer puesto del grupo 2.