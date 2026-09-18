Lechuzas recibe a Chapulineros en el Sospó

Con el objetivo de mantenerse invicto en casa y sumar tres puntos para afianzarse en el liderato del grupo 2, Lechuzas UPGCH recibe a Chapulineros de Oaxaca, este viernes, a partir de las 16:00 horas en el estadio Flor de Sospó.

Los universitarios cuentan con 6 puntos, misma cifra para Alebrijes de Oaxaca, por lo que el choque luce nivelado. De cara a este encuentro habló el delantero universitario Josué Barragán, quien se estrenó como anotador con la camiseta de Lechuzas en la más reciente victoria de 3-0 sobre Alebrijes de Oaxaca.

El futbolista originario de Oaxaca reconoce que Alebrijes será difícil, pero confía en que estarán a la altura de la exigencia. “Es un equipo muy complicado, que conocemos bien. Sabemos que va a ser difícil, igual que los demás partidos. Entonces, solamente hay que afrontarlo de la mejor manera y sacar los tres puntos”, subrayó.

Además de mantener el invicto, que ostentan desde la temporada anterior, Lechuzas buscará aprovechar su condición de local, por lo que invitó a la afición a acompañarlos este viernes en el Flor de Sospó.

“Que la afición siempre nos apoye. Nosotros vamos a dar lo mejor cada fin de semana y demostrar de qué están hechas Lechuzas. Vamos por el ascenso”, puntualizó.