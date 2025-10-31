Lechuzas recibe a Dragones en el Sospó

Con el objetivo de mantener su racha ganadora y la posibilidad de implantar un récord de más minutos sin recibir gol, Lechuzas UPGCH se mide con Dragones de Oaxaca en la fecha 9 de la Liga TDP. El encuentro se celebrará este viernes, a las 15:00 horas, en el estadio Flor de Sospó.

El equipo de la Pablo Guardado Chávez es el superlíder nacional de la división —además de liderar el grupo 2 y la zona A— con 21 puntos, producto de siete victorias en fila. Su rival en turno, Dragones, cuenta con 15 puntos, gracias a sus tres triunfos, tres empates y dos derrotas, por lo que su intención será ganar de visita para acortar distancias.

De cara a este compromiso habló el defensa de Lechuzas Francisco Medina Liévano, quien reconoció que será un duelo complicado. “Llevo dos años en (Liga) TDP y contra Dragones siempre han sido partidos muy difíciles, y espero que este no sea la excepción; espero que sea muy movido, de ida y vuelta, y que ojalá ganemos. Esperamos eso porque tenemos la confianza en el equipo y vamos en buena racha, y qué mejor que ganar en casa”, afirmó.

Por un récord más

Lechuzas es la mejor defensa de la Liga TDP, con cero goles en contra; es decir, ha mantenido su portería intacta a lo largo de 630 minutos. Este viernes podría superar la mejor marca sin recibir gol, que es de 688 minutos y que casualmente pertenece a Dragones de Oaxaca.

Para lograrlo, Lechuzas deberá continuar sin recibir gol otros 59 minutos, aunque el objetivo final es seguir ganando para permanecer una semana más en la cima y mejorar el de por sí histórico arranque para la franquicia, que no había tenido un comienzo tan ganador como el de esta Temporada 2024-2025.

Además, para Lechuzas sería crucial mantener la buena forma de cara una parte complicada del calendario, ya que la siguiente semana tendrán fecha doble, con dos partidos de visitante, primero ante Pijijiapan FC, el miércoles 5 de noviembre, y posteriormente contra Tapachula FC, el domingo 9 de noviembre.