Lechuzas recibe a Tapachula FC

Con el objetivo de mantener su paso imbatible en casa, Lechuzas UPGCH enfrenta a Tapachula FC en la fecha 26 de la Liga TDP MX, este sábado a las 15:00 horas, en el estadio Flor de Sospó.

El equipo superlíder del grupo 2 afronta la recta final de la Temporada 2025-2026 con la asignatura de llegar en el mejor momento posible a la Liguilla, a la que por cierto ya está clasificado. Al momento, los universitarios cuentan con 21 victorias, 2 empates y 2 descalabros, con un acumulado de 66 unidades, cinco más que Cruz Azul Lagunas, su más cercano perseguidor por el primer lugar del sector.

En la tabla nacional de ascenso, Lechuzas UPGCH se ubica en la quinta posición con el quinto promedio de puntos más alto por partido de la clasificación (2.64), a la caza de Deportivo Yautepec (2.800), Delfines de Coatzacoalcos (2.6957), Águilas Uagro (2.68) y Bombarderos de Tecamac (2.64), que ocupan los primeros cuatro puestos.

Tapachula FC, el rival en turno para esta jornada, ocupa el séptimo lugar del grupo 2 con récord de 10 ganados, 6 empatados y 8 perdidos, para un acumulado de 38 puntos.

Expectativa

El encuentro presenta un interesante reto para el goleador y capitán de Lechuzas UPGCH, Daniel Cruz López, quien se ubica como el máximo romperredes, con 26 dianas, en tanto que Tapachula FC cuenta con tres jugadores en el Top 10 de goleadores del grupo 2: en quinto, Santiago Aguilar, con 10 goles; en octavo, Brihan Gerardo, y en noveno, Juan Pablo Rodríguez, ambos con 8.

Para este compromiso, varios elementos de Lechuzas UPGCH tendrán la oportunidad de dar un paso al frente en la alineación titular, ante las bajas obligadas del guardameta Ángel Barrios, el zaguero Darinel Cabrera y el volante César López, quienes cumplen suspensiones para esta jornada.

Es oportuno comentar que el último cruce entre ambos clubes favoreció a los de la Perla del Soconusco (0-2) en la fecha 11, que se disputó en noviembre del año pasado.