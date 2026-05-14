Lechuzas remonta y acaricia el ascenso

En un cierre electrizante de partido, Lechuzas UPGCH remontó un 0-1 para imponerse por 3-1 ante Delfines de Coatzacoalcos, en la semifinal de ida de la Zona A de la Liga TDP. El duelo se celebró ante un nutrido público en el estadio Flor de Sospó.

Inició perdiendo

El arranque del encuentro parecía prometedor para los universitarios, con un par de llegadas de peligro; la más clara fue un tiro-centro de Alexander Medina que el portero Alejandro Méndez sacó a una mano.

Pero a los 17 minutos, Delfines sorprendió en una acción a balón parado donde el portero Ángel Barrios desvió el balón que pegó en el travesaño, y atento estuvo al rebote Emiliano Camarero para empujarlo al fondo y poner el 1-0 para la visita.

Lechuzas fue con todo en busca del empate, pero se encontró con un equipo siempre ordenado y que cerró espacios en defensas, aunque Darinel Cabrera y Édgar Ballinas estuvieron cercar de anotar en remates dentro del área que pasaron cerca de la portería.

Segundo de alarido

La parte complementaria fue emocionante de inicio a fin, con Delfines buscando el segundo tanto para inclinar la serie a su favor, mientras que Lechuzas tomó riesgos y a punto estuvo de marcar mediante un disparo de Diego Velasco al minuto 60 que pasó apenas arriba del travesaño.

Al 66’, Ballinas estuvo también cerca del empate en un tiro libre, pero el arquero rival hizo una milagrosa salvada. Delfines parecía haber sorteado lo peor, pero al 69 sufrió la expulsión de Daniel Lara por dar un golpe sin balón en medio campo a Óscar Domínguez.

Esto lo aprovechó Lechuzas para empujar al ataque, y Cristopher Ruiz se encontró con un balón en el área para ejecutar un potente tiro de derecha y poner el 1-1 al minuto 74 que elevó el grito de gol en el Sospó.

Lechuzas no quitó el pie del acelerador y, al 79, Velasco desbordó por derecha y centro para el remate de cabeza de César López a primer poste que significó el 2-1.

Delfines perdió los papeles y al 84 sufrió una segunda expulsión, la de Camarero, por ir con el codo arriba a un balón dividido, conectando en la cabeza a Daniel Cruz, lo que el árbitro Jimmy Acosta no dudó en sancionar con penal.

Al minuto 86, Lechuzas puso cifras definitivas en un tiro libre que encontró la cabeza de Darinel Cabrera, quien anotó el 3-1 con el que Lechuzas toma importante ventaja para asegurar el ascenso y el pase a la final de la Zona. La vuelta es el sábado a las 4:00 p.m. en el estadio Rafael Hernández Ochoa de Coatzacoalcos.