Lechuzas resiste y suma en Villahermosa

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (Upgch) mantuvo su condición de invicto en la temporada 2026-2027 de la Liga TDP, tras empatar 0-0 frente a Academia Dragones (FC Napoli Tabasco), en partido de la jornada 11 disputado en el Estadio Olímpico de Villahermosa.

El encuentro comenzó con mayor presión del conjunto tabasqueño, que buscó aprovechar su localía. Los universitarios equilibraron gradualmente las acciones, aunque sufrieron un contratiempo antes del descanso con la expulsión de Josué Barragán, quien recibió su segunda tarjeta amarilla.

A pesar de la inferioridad numérica, Lechuzas generó oportunidades para adelantarse. Daniel Cruz tuvo una ocasión muy clara dentro del área chica y, ya en el complemento, intervino en dos acciones que estuvieron cerca de convertirse en gol.

Oportunidades pese a la inferioridad

Al minuto 54, el atacante superó al guardameta y habilitó a un compañero, cuyo disparo fue rechazado sobre la línea por un defensor. Poco después, otro remate cruzado pasó cerca del poste.

Academia Dragones también encontró espacios, pero se topó con las intervenciones del portero Ángel Barrios, quien evitó que los locales tomaran ventaja.

En la recta final, Cruz tuvo otra oportunidad al minuto 86, aunque su disparo de media vuelta terminó por encima del travesaño. La respuesta definitiva llegó en el tiempo agregado, cuando Barrios desvió un remate hacia el poste al 90+3, conservando el empate.

Un punto y próximo compromiso

En la tanda de penales por el punto adicional, Academia Dragones se impuso 4-2 con destacada actuación de su guardameta.

Con este resultado, Lechuzas llegó a 30 puntos y continúa sin conocer la derrota en el grupo 2. Su siguiente compromiso será el viernes 20 de noviembre, a las 16:00 horas, cuando reciba a Jaguares TDP en el Estadio Flor del Sospó.