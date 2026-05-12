Lechuzas se merece el ascenso: Casanova

Con la mente puesta en ganar la serie de Semifinales de la Liga TDP, para asegurar el ascenso de Lechuzas UPGCH se manifestó el director deportivo del club, Miguel Ángel Casanova Díaz.

En entrevista, destacó que el representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez se brindó al máximo para superar en Cuartos de Final a los Halcones Negros de Texcoco, con una actuación que dejó muy contento a todo el cuerpo técnico, si bien lamentó al final la expulsión al defensa Francisco Medina.

“Fue una serie extraordinaria, ante un equipazo que tenía al campeón de goleo del país, la mejor ofensiva. Pero el equipo no se tiró atrás, demostramos ser la mejor defensa del país y estoy muy contento por todo el apoyo que nos da la universidad, mi presidente (Ramón Velázquez Mandujano) que ha hecho un gran trabajo”.

Como una final

Si bien la serie contra Delfines de Coatzacoalcos representa la antesala para jugar la Gran Final de la Zona A de la Liga TDP, el dirigente recordó que el que gane ya asegura subir de división, pues hay cuatro pases en juego a Liga Premier FMF.

“Aunque es una semifinal nacional, es nuestra final por ascender. Se lo merecen los muchachos, la institución, se lo merece Tuxtla (Gutiérrez), que puedan conseguir un ascenso deportivo y que sigan creciendo los jóvenes”.

Tras varias oportunidades cerca del ascenso en su carrera deportiva, Casanova mencionó que más que merecerlo en lo personal, es algo que le deben a la institución educativa a la que representan como Lechuzas.

“Pocas instituciones como esta apoyan tanto al deporte y la verdad se lo deben a los muchachos que han estado conmigo en un proceso de más de 3 años, a muchos que los conozco desde chiquitos y que ahorita están logrando sus sueños”, sentenció.