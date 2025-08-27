Lechuzas supera a Myasa FC en amistoso: 2-1

Lechuzas UPGCH venció por 2-1 al club Myasa FC de la Liga Municipal de Futbol, en duelo amistoso rumbo a la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX. El encuentro se jugó a puerta abierta, con una nutrida presencia de aficionados en el graderío del estadio Flor del Sospó.

En la primera mitad del partido, Lechuzas generó constantes arribos a través de Farid Jiménez, Édgar Ballinas y Cristopher Ruiz, obligando al arquero rival a emplearse a fondo para evitar la caída de su marco.

Sin embargo, fue el cuadro de Myasa —que lidera Alfredo Velázquez— el que inauguró el marcador en una acción a balón parado en la que Eduardo Cabrera remató de cabeza para el 1-0.

Lechuzas no perdió la concentración y consiguió el gol del empate por conducto de Daniel Cruz López, quien controló un balón en el área y tras un par de recortes a la defensa mandó tiro potente y pegado al poste para poner el 1-1 con el cual se fueron al descanso.

Remontó en el segundo

Para la parte complementaria el cuadro universitario volvió a mantener el dominio de balón y sitió a su rival, agregando otras variantes al ataque con la participación de César López, Bryan Osiel Pérez y Jorge Coutiño, además de dar minutos a algunos jóvenes de la cantera.

Tras mucho insistir, Lechuzas logró el 2-1 definitivo, de nueva cuenta gracias a Daniel Cruz, quien tras recibir un pase filtrado resolvió con toque por arriba del portero cuando este intentaba cerrarle el ángulo de disparo.

El cuerpo técnico de los universitarios, liderado por Miguel Ángel Casanova Díaz, continuará con sus trabajos de preparación con vistas al debut en el campeonato, marcado para el viernes 5 de septiembre, ante Cruz Azul Lagunas de Oaxaca.