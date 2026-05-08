Lechuzas toma ventaja rumbo a semifinales

Lechuzas UPGCH dio un paso firme rumbo a las Semifinales de la Liga TDP MX al imponerse por marcador de 2-0 a Halcones Negros FC en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Temporada 2025-2026, disputado en el Estadio Municipal Claudio Suárez de Texcoco.

Controló a su rival

Desde los primeros minutos, el representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez dejó en claro su intención de competir de tú a tú ante la ofensiva más productiva de la categoría.

Con buena posesión de balón y una defensa organizada, los universitarios lograron neutralizar gran parte de los intentos ofensivos del cuadro mexiquense.

Con el paso del tiempo, Lechuzas comenzó a generar peligro constante y César López estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo de larga distancia que se estrelló en la base del poste, mientras que Daniel Cruz también avisó con un remate dentro del área que pasó apenas encima del travesaño.

Halcones Negros respondió con una acción peligrosa encabezada por Daniel Ramos, quien recibió un pase filtrado y sacó un disparo que fue controlado de buena manera por el guardameta Ángel Barrios.

Llegaron los goles

La recompensa para el cuadro chiapaneco llegó al minuto 41, cuando Edgar Ballinas sorprendió a todos con un espectacular cobro de tiro libre desde media cancha, en donde el balón superó al portero Santiago Ruelas y terminó en el fondo de las redes para firmar un golazo que puso el 1-0.

En la segunda mitad, Halcones intentó adelantar líneas para buscar el empate, pero nuevamente Lechuzas mostró disciplina táctica y oficio para cerrar espacios y contener los ataques locales.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Casanova Díaz apostó por la velocidad al frente y encontró una jugada decisiva al minuto 66, cuando Cristopher Ruiz ingresó al área por izquierda y mandó un centro que derivó en una mano defensiva sancionada como penal.

Diego Velasco fue el encargado de cobrar desde los once pasos y con un disparo potente venció a Ruelas para decretar el 2-0 definitivo al minuto 67.

A finiquitar la vuelta

Con este resultado, Lechuzas UPGCH llegará con ventaja al duelo de vuelta, programado para este sábado 9 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Flor de Sospó, donde buscará sellar ante su afición el pase a las Semifinales de la Liga TDP MX.