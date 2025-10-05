Lechuzas tuvo más garra que Felinos 48

Lechuzas UPGCH hilvanó su cuarto triunfo en el arranque de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, al golear 5-0 a Felinos 48. El partido, correspondiente de la fecha 5, se disputó en el Estadio Flor de Sospó. Esto les permitió mantener un promedio perfecto de 3.00 puntos por juego y figurar —al momento— en el primer lugar nacional.

Los universitarios completaron además una semana perfecta, pues a apenas el martes ganaron en la Copa Promesas MX a Delfines de Coatzacoalcos (3-2), torneo en el que concluyeron la fase de grupos con 7 puntos.

Cuatro goles en el primer tiempo

Apenas al minuto 12, Cristopher Ruiz se coló al área y mandó diagonal para la llegada de Edgar Ballinas, quien solo tuvo que empujar la pelota al fondo para el 1-0.

Tan solo un minuto después cayó el 2-0, en un pase de Ballinas para Jorge Coutiño, que entró por el centro del área y tocó por arriba de la salida del portero.

Los chiapanecos no bajaron la intensidad y al 36’, Coutiño convirtió el 3-0 con tiró pegado al poste y cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin más sobresaltos, al 45+2 apareció Ruiz para convertir el 4-0 en una jugada de pinzas en la que cerró a segundo poste.

Manejó el segundo

Para el complemento, Lechuzas manejó el balón y dosificó esfuerzos realizando sus cinco cambios, dando descanso a varios elementos que jugaron a mitad de semana.

Pese a ello tuvieron la energía para marcar el 5-0 al minuto 51, en una acción en la que Ruiz desbordó por izquierda y mandó un centro para el remate de Coutiño al fondo de las redes, firmando así su triplete.

De esta manera, Lechuzas UPGCH mantiene su paso perfecto en el arranque de la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP MX, con cuatro triunfos,12 puntos y un duelo pendiente contra Cruz Azul Lagunas, en tanto que Felinos 48 se quedó en 9 unidades, ambos en el Grupo 2.