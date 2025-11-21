Lechuzas UGCP abre la fecha 13 en Oaxaca

Con la asignatura de afianzarse como líderes del grupo 2, las Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) visitan a la Academia Dragones FC. El partido, válido por la fecha 13 de la Liga TDP, se juega este viernes a las 16:00 horas, en la Unidad Deportiva Ignacio Mejía de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.

Los dirigidos por Víctor Hugo León Ramírez llegan a este compromiso con nueve victorias de 11 posibles, con un registro de 28 puntos que los tienen en el primer puesto de su pelotón, mientras que su rival en turno figura en el 14° lugar de su sector, con apenas 11 unidades.

Otra buena noticia para el equipo es que recuperan al eje central de su funcionamiento, el mediocampista Cristian Pola, ausente la jornada anterior por acumulación de tarjetas, por lo que dispondrá de plantel completo para encarar esta visita.

Mantener el rumbo ascendente

De cara a este nuevo compromiso de la Temporada 2025-2026, habló el director deportivo del cuadro universitario, Miguel Ángel Casanova Díaz, quien expresó que el propósito es continuar con paso ascendente en el cierre de la primera vuelta del campeonato profesional.

“Seguimos con nuestro objetivo, que es luchar, trabajar para quedar en primer lugar de grupo en la final de la primera vuelta”, expresó el estratega, y reconoció el esfuerzo de los jugadores para mantener al equipo en los primeros puestos no solo de la zona, sino a nivel nacional.

De igual forma, advirtió que “viene un cierre duro donde se van a disputar muchas cosas como el liderato, que arroja Torneo del Sol, Copa Conecta, y es muy importante tenerlo; así que vamos a trabajar muy fuerte para poder conseguirlo, ese es el primer objetivo”.

El partido podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de Lechuzas en la plataforma Facebook.