Lechuzas UPGCH asegura Liguilla

Faltando nueve jornadas para el cierre de la fase regular en el grupo 2 de la Liga TDP MX, Lechuzas UPGCH firmó su clasificación anticipada a la Liguilla de la Temporada 2025-2026, tras imponerse por la mínima diferencia a UDS FC en calidad de visitante, en duelo celebrado en Comitán de Domínguez.

El conjunto de la Universidad Pablo Guardado Chávez volvió a demostrar solidez y carácter en un encuentro marcado por la intensidad. Con este resultado alcanzó 57 unidades, producto de 17 victorias, y se consolidó además como la mejor defensa del sector, con apenas cuatro goles recibidos en lo que va del certamen.

La primera mitad transcurrió con equilibrio y escasas concesiones en ambas áreas. Para el complemento llegaron las emociones. Al minuto 54, el silbante señaló penal a favor de la escuadra visitante tras una falta dentro del área; sin embargo, el arquero local evitó la caída de su marco al contener el disparo desde los once pasos.

El panorama se complicó para Lechuzas poco después, cuando al 59 se quedó con un elemento menos tras una expulsión que generó reclamos. Lejos de replegarse en exceso, el equipo mantuvo orden táctico y confianza en su propuesta.

La recompensa llegó al 61, cuando Daniel Cruz aprovechó un servicio largo desde zona defensiva, ganó la espalda de los zagueros y definió con toque raso ante la salida del guardameta para marcar el 1-0. El capitán llegó a 24 anotaciones en la campaña, para consolidarse como líder goleador del grupo.

En la recta final, Lechuzas resistió la presión del conjunto local y aseguró un triunfo que le garantiza matemáticamente su boleto a la fase final por el ascenso.

Ahora, el siguiente reto será incrementar su cosecha y buscar la marca histórica de 60 puntos para una franquicia chiapaneca en la categoría, cuando reciba a Antequera FC en la próxima jornada en el estadio Flor de Sospó.