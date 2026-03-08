Lechuzas UPGCH busca consolidar su liderato

Lechuzas UPGCH visita a Dragones de Oaxaca en duelo correspondiente a la fecha 24 del grupo 2, a disputarse este domingo a las 10 de la mañana, en el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO).

El conjunto universitario ya selló su pasaporte a la Liguilla de ascenso —siendo además el primer equipo del país en conseguirlo—, pero ahora busca colocarse entre los mejores del ranking nacional de la Temporada 2025-2026, siendo por el momento el quinto lugar.

A partir de esta jornada, Lechuzas también tiene la oportunidad de establecer una nueva marca histórica de puntos para una franquicia chiapaneca, y es que vienen de igualar las 60 unidades que en su momento alcanzaron los Estudiantes del Cobach, por lo que una victoria significaría superar ese registro.

El rival en turno será Dragones de Oaxaca —filial del club de la Serie B de la Liga Premier FMF— que se ubica en la cuarta posición del grupo 2 con 43 puntos, resultado de 10 triunfos, siete empates y cinco derrotas.

Por su parte, Lechuzas UPGCH lidera el sector con un sólido registro de 19 victorias, dos empates y una caída, además de tener pendiente el duelo de la fecha 16 frente a Cruz Azul Lagunas.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Casanova Díaz viajó al compromiso con plantel completo, luego de que el mediocampista Édgar Ballinas cumpliera su partido de suspensión. Asimismo, el delantero Jorge Coutiño se recuperó de una lesión que lo dejó fuera de la convocatoria anterior.

Cabe recordar que en el encuentro de la primera vuelta de la temporada, correspondiente a la fecha 9, Lechuzas empató sin goles ante Dragones en el estadio Flor de Sospó, por lo que buscará recuperar esos puntos en su visita a Oaxaca.