Lechuzas UPGCH, con plumaje de alto vuelo

Con el objetivo de buscar el campeonato y pelear por el ascenso de división, la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) presentó de forma oficial el proyecto deportivo del equipo Lechuzas, que competirá en la Liga TDP para la Temporada 2025-2026, así como en la Copa Promesas de la Liga MX.

Al mando del mismo, figura en la dirección deportiva Miguel Ángel Casanova Díaz, mientras que en el cargo de director técnico asumió el profesor Víctor Hugo León Ramírez, con Carlos Alonso Díaz Ruiz en el papel de auxiliar técnico.

Rueda de prensa

En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la universidad, Casanova Díaz destacó que se cuenta con un plantel de alto nivel y por ello la exigencia es inmediata, es decir, que buscarán este año ganar el título.

"Estamos con ánimo positivo para que esta sea una temporada magnifica y tengamos muchos logros deportivos, aparte de la satisfacción de que nuestros jugadores y alumnos crezcan también como seres humanos y que los podamos ver desarrollarse de una forma ganadora cada fin de semana", declaró el dirigente.

Por su parte, León Ramírez resaltó que el equipo está conformado por 25 jóvenes originarios de distintos municipios de Chiapas y uno más de Veracruz, quienes serán exigidos al máximo para representar dignamente a la UPGCH.

En el acto, también estuvo presente en representación de los jugadores, el goleador Daniel Cruz, quien será el capitán de Lechuzas para esta campaña.

"Agradecerle al cuerpo técnico, están cien por ciento mentalizados con el objetivo que tenemos planeado, cada uno de mis compañeros tiene la camiseta bien puesta para sobresalir y dar lo mejor en cada partido", indicó.

Presentación de uniformes

Para poner broche de oro y ante la presencia de alumnos de diferentes carreras, catedráticos y directivos, los jugadores modelaron los uniformes marca Silver que vestirán en sus encuentros. El jersey de local es en tonos naranja y negro, mientras que el de visitante destaca en blanco y celeste.

Finalmente, es oportuno recordar que el debut del equipo como local es este viernes 19 de septiembre — a las 15:00 horas— en el Estadio Flor de Sospó, en el "Clásico Chiapaneco" contra Chifut.